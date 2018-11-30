В Орловской области спасатели выручили кошку, которая сидела на дереве около недели
30.11.2018
Животное сняли с дерева во Мценске на Болховской улице. Спасением кошки занимались сотрудники 10 пожарно-спасательной части.
Хозяйка животного выразила отдельную благодарность сотрудникам МЧС по Орловской области Анатолию Ерёменко и Сергею Иванову и уточнила, что кошка провела на дереве шесть дней.
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