В Орловской области спасатели выручили кошку, которая сидела на дереве около недели

Животное сняли с дерева во Мценске на Болховской улице. Спасением кошки занимались сотрудники 10 пожарно-спасательной части.

Хозяйка животного выразила отдельную благодарность сотрудникам МЧС по Орловской области Анатолию Ерёменко и Сергею Иванову и уточнила, что кошка провела на дереве шесть дней.