В Орловской области спасатели попросили сотрудников «Скорой помощи» не злоупотреблять их поддержкой
26.02.2019
Письмо соответствующего содержания направил начальник ГКУ ОО «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» Виталий Лысак в адрес Станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «РИА 57».
В письме сообщается, что с сентября по декабрь 2018 года включительно дежурные смены спасателей совершили около 90 выездов для оказания помощи бригадам «Скорой помощи» Орла в перемещении пациентов. Это повлекло за собой собой необоснованные расходы моторесурса техники, а также топлива.
Как пояснили СМИ в «Отряде аварийно-спасательной и противопожарной службы», письмо не означает полного отказа в предоставлении такой помощи, а лишь призывает использовать её только в крайних случаях.
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