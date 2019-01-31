В Орловской области создан Общественный совет при губернаторе

Соответствующий указ подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Основной задачей нового органа будет осуществление общественного контроля за работой главы региона, а также областного правительства. Кроме того, в его задачи входит сделать работу администрации более открытой и эффективной. Также Совет будет обеспечивать соблюдение прав и интересов общественных объединений и негосударственных НКО.

В состав Совета войдут 15 человек. Они будут работать на общественных началах. Решения органа будут носить рекомендательный характер.