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В Орловской области создан Общественный совет при губернаторе

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31.01.2019

Соответствующий указ подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Основной задачей нового органа будет осуществление общественного контроля за работой главы региона, а также областного правительства. Кроме того, в его задачи входит сделать работу администрации более открытой и эффективной. Также Совет будет обеспечивать соблюдение прав и интересов общественных объединений и негосударственных НКО.

В состав Совета войдут 15 человек. Они будут работать на общественных началах. Решения органа будут носить рекомендательный характер.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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