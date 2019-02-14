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В Орловской области создадут предприятие по производству полиэтиленовых пакетов

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14.02.2019

Соглашение об этом подписано сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатором Орловской области Андреем Клычковым и гендиректором ООО «БК групп» Петром Бакуловым.

Будущее предприятие будет выпускать в месяц до 400 тонн полиэтиленовых пакетов типа «майка». Рынком сбыта станут торговые сети.

Примерный объём инвестиций в проект — 200 миллионов рублей.

Ожидается, что создание нового предприятия даст Орловщине 50 дополнительных рабочих мест.

Теги:ОрёлОрловская областьпромышленностьинвестициигубернаторКлычков

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