В Орловской области создадут предприятие по производству полиэтиленовых пакетов
14.02.2019
Соглашение об этом подписано сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатором Орловской области Андреем Клычковым и гендиректором ООО «БК групп» Петром Бакуловым.
Будущее предприятие будет выпускать в месяц до 400 тонн полиэтиленовых пакетов типа «майка». Рынком сбыта станут торговые сети.
Примерный объём инвестиций в проект — 200 миллионов рублей.
Ожидается, что создание нового предприятия даст Орловщине 50 дополнительных рабочих мест.
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