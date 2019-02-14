В Орловской области создадут комплекс для производства и хранения кормовых добавок
14.02.2019
Документ, закрепляющий эту инициативу, подписали сегодня в Сочи на Российском инвестиционном форуме губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор ООО «РегионКорма» Татьяна Трубникова.
Комплекс создадут во Мценском районе на территории индустриального парка «Зелёная Роща». Здесь будут производиться и храниться кормовые добавки, предназначенные для использования в животноводстве (планируемый объём — около 6 тысяч тонн в год).
Ожидается, что инвестор вложит в проект около 80 миллионов рублей. Создание комплекса начнётся в 2019 и завершится в 2021 году. Это даст области ещё 20 новых рабочих мест.
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