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Орел14.02.2019 Четверг 13:02
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В Орловской области создадут комплекс для производства и хранения кормовых добавок

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14.02.2019

Документ, закрепляющий эту инициативу, подписали сегодня в Сочи на Российском инвестиционном форуме губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор ООО «РегионКорма» Татьяна Трубникова.

Комплекс создадут во Мценском районе на территории индустриального парка «Зелёная Роща». Здесь будут производиться и храниться кормовые добавки, предназначенные для использования в животноводстве (планируемый объём — около 6 тысяч тонн в год).

Ожидается, что инвестор вложит в проект около 80 миллионов рублей. Создание комплекса начнётся в 2019 и завершится в 2021 году. Это даст области ещё 20 новых рабочих мест.

Теги:ОрёлОрловская областьинвестициипромышленностьживотноводствогубернаторКлычков

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