В Орловской области совершено 107 преступлений коррупционной направленности

Такова статистика за период с января по август текущего года включительно. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

16 выявленных преступлений — это факты взяточничества.

В тот же период суды за своершение коррупционных преступлений вынесли 16 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц. Среди осуждённых — трое глав муниципальных образований, столько же должностных лиц правоохранительных органов, а также пять руководителей различных учреждений.