В Орловской области совершено 107 преступлений коррупционной направленности
26.09.2019
Такова статистика за период с января по август текущего года включительно. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
16 выявленных преступлений — это факты взяточничества.
В тот же период суды за своершение коррупционных преступлений вынесли 16 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц. Среди осуждённых — трое глав муниципальных образований, столько же должностных лиц правоохранительных органов, а также пять руководителей различных учреждений.
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