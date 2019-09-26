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В Орловской области совершено 107 преступлений коррупционной направленности

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26.09.2019

Такова статистика за период с января по август текущего года включительно. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

16 выявленных преступлений — это факты взяточничества.

В тот же период суды за своершение коррупционных преступлений вынесли 16 обвинительных приговоров в отношении 20 лиц. Среди осуждённых — трое глав муниципальных образований, столько же должностных лиц правоохранительных органов, а также пять руководителей различных учреждений.

Теги:Орловская областьборьба с коррупцией

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