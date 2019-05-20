В Орловской области сотрудники МЧС уничтожили ещё несколько опасных боеприпасов времён ВОВ

Выезды состоялись на этих выходных. Об этом информирует пресс-служба Управления МЧС по Орловской области.

18 мая во Мценском районе были изъяты и уничтожены: один артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, два снаряда калибра 45 миллиметров, три снаряда калибра 76 миллиметров и одна миномётная мина калибра 82 миллиметра.

19 мая в Болховском районе изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.