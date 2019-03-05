В Орловской области сотрудник Экспертно-криминалистического центра УМВД подозревается в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета. Дело возбуждено по материалам Управления ФСБ и Оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД.

По данным следствия, 4 марта 2019 года подозреваемый получил взятку в виде 35 тысяч рублей. В обмен на это он должен был подготовить экспертное заключение с недостоверными сведениями об обстоятельствах ДТП.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.

Как уточняет портал «Орловские новости», подозреваемого задержали сотрудники УФСБ и Оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД. К настоящему моменту он уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.