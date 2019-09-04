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В Орловской области состоится внеплановая охота на внеплановую дичь

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04.09.2019

Администрация области разрешила добычу перепела и сизого голубя. Каждому официальному орловскому охотнику разрешается добыть по 24 особи каждого вида (вне зависимости от пола и возраста птиц). Такой приказ издан Департаментом надзорной и контрольной деятельности региона.

Внеплановая охота состоится в период с 7 сентября по 31 октября. Стрелять в птиц можно из охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия.

Причиной проведения мероприятий является угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов.

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