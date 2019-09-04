В Орловской области состоится внеплановая охота на внеплановую дичь
04.09.2019
Администрация области разрешила добычу перепела и сизого голубя. Каждому официальному орловскому охотнику разрешается добыть по 24 особи каждого вида (вне зависимости от пола и возраста птиц). Такой приказ издан Департаментом надзорной и контрольной деятельности региона.
Внеплановая охота состоится в период с 7 сентября по 31 октября. Стрелять в птиц можно из охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия.
Причиной проведения мероприятий является угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов.
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