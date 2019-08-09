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В Орловской области сосчитали «обманутых дольщиков»

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08.08.2019

Тему защиты прав участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков, обсудили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как выяснилось, сейчас в регионе в этой категории граждан числятся 439 человек. Число проблемных объектов (то есть не построенных в срок многоквартирных домов, квартиры в которых уже проданы) оценивается в 6 зданий.

Улучшить ситуацию поможет специальный региональный фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства. Несколько дней назад губернатор Андрей Клычков подписал постановление о его создании. Подготовлен пакет необходимых документов для регистрации фонда в Минюсте.

Кроме того, в текущем году возбуждено несколько уголовных дел в отношении глав компаний-застройщиков в связи с фактами хищения денежных средств участников долевого строительства.

Теги:ОрёлОрловская область

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