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В Орловской области сосчитали «кайфовых» водителей

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16.09.2019

С начала этого года ГИБДД задержало на дорогах Орловщины 46 водителей, которые находились за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Такую информацию глава областного Управления ГИБДД Александр Коршунов озвучил в «Актуальном интервью» на телеканале «Первый областной».

Главный дорожный инспектор региона уточнил, что число таких водителей растёт, что является тревожной тенденцией.

Кроме того, за тот же период в регионе задержаны около 1500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом примерно 200 из них попались на этом опасном нарушении повторно.

Теги:Орловская областьУправление ГИБДДАлександр Коршуновнаркотические веществанетрезвые водители

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