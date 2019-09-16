В Орловской области сосчитали «кайфовых» водителей

С начала этого года ГИБДД задержало на дорогах Орловщины 46 водителей, которые находились за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Такую информацию глава областного Управления ГИБДД Александр Коршунов озвучил в «Актуальном интервью» на телеканале «Первый областной».

Главный дорожный инспектор региона уточнил, что число таких водителей растёт, что является тревожной тенденцией.

Кроме того, за тот же период в регионе задержаны около 1500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом примерно 200 из них попались на этом опасном нарушении повторно.