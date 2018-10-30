Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.10.2018 Вторник 13:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области сохраняется самая низкая инфляция в ЦФО по итогам всего текущего года

В Орловской области сохраняется самая низкая инфляция в ЦФО по итогам всего текущего года

Версия для печати

30.10.2018

Об этом сообщает областное отделение Банка России.

Тем не менее, в последние месяцы показатель, пусть и незначительно, растёт. По итогам сентября он увеличился ещё на 0,6% и достиг отметки в 2,2%.

Средние цифры по стране в сентябре составили 3,4%.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50190

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.10.2018

Пропавшего школьника из Железногорска, которого разыскивали и в Орловской области, нашли убитым

30.10.2018

Правительство Орловской области создаст в регионе центры услуг для начинающих бизнесменов

30.10.2018

Федеральное правительство выделило Орловской области землю для решения проблем обманутых дольщиков

30.10.2018

Сегодня в музее Тургенева откроется выставка «Орёл - мой родной город», посвященная юбилею писателя

30.10.2018

Регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности продлена до 25 ноября

$ USD65.7742(-0.04)31.10
€ EUR74.7918(-0.25)31.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online