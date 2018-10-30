В Орловской области сохраняется самая низкая инфляция в ЦФО по итогам всего текущего года

Об этом сообщает областное отделение Банка России.

Тем не менее, в последние месяцы показатель, пусть и незначительно, растёт. По итогам сентября он увеличился ещё на 0,6% и достиг отметки в 2,2%.

Средние цифры по стране в сентябре составили 3,4%.