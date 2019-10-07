В Орловской области соберут 380 тысяч рублей «водных» налогов

В регионе стартовал сбор транспортного налога на водный транспорт — яхты, гидроциклы, катера и лодки. В области насчитывается 435 таких транспортных средств.

До 2 декабря с их владельцев планируется собрать 380 тысяч рублей налогов. Об этом сообщили в Управлении ФНС по Орловской области.

Сумма налога в зависимости от вида водного транспорта колеблется от 25 до 150 рублей.