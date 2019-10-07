В Орловской области соберут 380 тысяч рублей «водных» налогов
07.10.2019
В регионе стартовал сбор транспортного налога на водный транспорт — яхты, гидроциклы, катера и лодки. В области насчитывается 435 таких транспортных средств.
До 2 декабря с их владельцев планируется собрать 380 тысяч рублей налогов. Об этом сообщили в Управлении ФНС по Орловской области.
Сумма налога в зависимости от вида водного транспорта колеблется от 25 до 150 рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57637
Другие новости раздела
07.10.2019
Орловчанин погиб на пожаре
$ USD65.03(-0.1)05.10
€ EUR71.3509(+0.05)05.10
Наш опрос
Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?