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  3. В Орловской области соберут 380 тысяч рублей «водных» налогов

В Орловской области соберут 380 тысяч рублей «водных» налогов

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07.10.2019

В регионе стартовал сбор транспортного налога на водный транспорт — яхты, гидроциклы, катера и лодки. В области насчитывается 435 таких транспортных средств.

До 2 декабря с их владельцев планируется собрать 380 тысяч рублей налогов. Об этом сообщили в Управлении ФНС по Орловской области.

Сумма налога в зависимости от вида водного транспорта колеблется от 25 до 150 рублей.

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