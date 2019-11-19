В Орловской области сняли возрастные ограничения на получение «подъёмных» миллионов

Региональное правительство внесло изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам).

Речь идёт о программе по привлечению медработников в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.

Ранее участвовать в ней могли только граждане в возрасте до 50 лет. Теперь возрастной ценз полностью снят.

Программа предусматривает выдачу «подъёмных» — 500 тысяч рублей для фельдшеров и 1 миллион рублей для врачей. Со своей стороны, медработникам придётся взять на себя ряд обязательств.