В Орловской области сняли возрастные ограничения на получение «подъёмных» миллионов
19.11.2019
Региональное правительство внесло изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам).
Речь идёт о программе по привлечению медработников в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
Ранее участвовать в ней могли только граждане в возрасте до 50 лет. Теперь возрастной ценз полностью снят.
Программа предусматривает выдачу «подъёмных» — 500 тысяч рублей для фельдшеров и 1 миллион рублей для врачей. Со своей стороны, медработникам придётся взять на себя ряд обязательств.
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