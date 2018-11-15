Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2018 Четверг 12:47
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области снизилось количество больных ОРВИ

В Орловской области снизилось количество больных ОРВИ

Версия для печати

15.11.2018

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

За последнюю отчётную неделю (с 5 по 11 ноября) число заболевших составило 3144 человека, неделей ранее — 4012 человек. Примерно 59% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.

Случаев гриппа в области за этот период не зарегистрировано.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьОРВИгрипп

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50590

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2018

В Орловской области 28 человек самовольно подключились к электросетям

15.11.2018

Сегодня в Орле откроется выставка Глеба Козлова, посвящённая юбилею Тургенева

15.11.2018

Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

15.11.2018

Орловский картофель прошёл проверку на радиацию

15.11.2018

В Орле под колёса «четвёрки» попала 18-тилетняя девушка

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online