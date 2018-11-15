В Орловской области снизилось количество больных ОРВИ
15.11.2018
Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
За последнюю отчётную неделю (с 5 по 11 ноября) число заболевших составило 3144 человека, неделей ранее — 4012 человек. Примерно 59% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.
Случаев гриппа в области за этот период не зарегистрировано.
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