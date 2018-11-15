В Орловской области снизилось количество больных ОРВИ

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

За последнюю отчётную неделю (с 5 по 11 ноября) число заболевших составило 3144 человека, неделей ранее — 4012 человек. Примерно 59% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.

Случаев гриппа в области за этот период не зарегистрировано.