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В Орловской области снижаются темпы строительства жилья

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28.10.2019

С января по сентябрь включительно в регионе введено в эксплуатацию 847 жилых и нежилых зданий. Об этом информирует Орёлстат.

При этом строительными организациями и индивидуальными застройщиками возведено 1874 новых благоустроенных квартиры. Общая жилая площадь жилых помещений составила 168 тысяч 400 квадратных метров (что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период минувшего года).

При этом в городах и посёлках городского типа объём жилищного строительства снизился на 7%, а в сельской местности, наборот, незначительно, но вырос.

69% от всего объёма введённого жилья приходится на дома, построенные за собственный счёт жителей Орловской области, а также за счёт взятых ими кредитных средств.

Также в Орёлстате отметили, что средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила 29 тысяч 200 рублей (что на 2 тысячи рублей меньше, чем за аналогичный период минувшего года).

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