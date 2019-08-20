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В Орловской области снимают фильм «по заявкам зрителей»

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20.08.2019

Над документальной лентой из серии «Великие реки России», посвящённой Оке, работают «Русское Океанографическое Сообщество» и телеканал OCEAN-TV.

Объекты для съёмок выбирали сами орловчане, участвуя в голосовании в социальных сетях. Сначала съёмочная группа отправится в Покровский район на исток Оки, затем несколько дней будет работать в областном центре.

Здесь съёмки пройдут в сквере «Дворянское гнездо», на стрелке Оки и Орлика, в Введенском женском монастыре, а также в музее Василия Русанова. Кроме того, в планах — и посещение Сабуровской крепости.

Продюсером проекта является Андрей Подколзин.

Теги:ОрёлОрловская областьфильмОкаПокровский райондостопримечательностикинотвтелевидение

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