В Орловской области снимают фильм «по заявкам зрителей»
20.08.2019
Над документальной лентой из серии «Великие реки России», посвящённой Оке, работают «Русское Океанографическое Сообщество» и телеканал OCEAN-TV.
Объекты для съёмок выбирали сами орловчане, участвуя в голосовании в социальных сетях. Сначала съёмочная группа отправится в Покровский район на исток Оки, затем несколько дней будет работать в областном центре.
Здесь съёмки пройдут в сквере «Дворянское гнездо», на стрелке Оки и Орлика, в Введенском женском монастыре, а также в музее Василия Русанова. Кроме того, в планах — и посещение Сабуровской крепости.
Продюсером проекта является Андрей Подколзин.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56716
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