В Орловской области случился автомобильный «поцелуй» страшной силы
20.08.2019
«Лоб в лоб» столкнулись фура и легковушка.
Авария случилась 19 августа в 21:45 на трассе «Крым» на 421 километре (в Кромском районе). Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Водитель 1966 года рождения, управляя легковым автомобилем Volkswagen Caravelle, следовал со стороны Орла в сторону Курска и врезался в грузовик Scania, ехавший навстречу.
Водитель легковушки получил повреждения. Пострадавшего госпитализировали.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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