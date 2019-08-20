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В Орловской области случился автомобильный «поцелуй» страшной силы

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20.08.2019

«Лоб в лоб» столкнулись фура и легковушка.

Авария случилась 19 августа в 21:45 на трассе «Крым» на 421 километре (в Кромском районе). Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель 1966 года рождения, управляя легковым автомобилем Volkswagen Caravelle, следовал со стороны Орла в сторону Курска и врезался в грузовик Scania, ехавший навстречу.

Водитель легковушки получил повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская областьГИБДДДТПавариялобовое столкновениегрузовик

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