В Орловской области случился автомобильный «поцелуй» страшной силы

«Лоб в лоб» столкнулись фура и легковушка.

Авария случилась 19 августа в 21:45 на трассе «Крым» на 421 километре (в Кромском районе). Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель 1966 года рождения, управляя легковым автомобилем Volkswagen Caravelle, следовал со стороны Орла в сторону Курска и врезался в грузовик Scania, ехавший навстречу.

Водитель легковушки получил повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области