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В Орловской области случилось разрушительное ДТП

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20.08.2019

Авария произошла на трассе «Орёл-Тамбов» на 98 километре (в Покровском районе) 19 августа в 17 часов 20 минут. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель трактора, двигаясь со стороны Ливен в направлении Орла, поворачивал направо. «Тяжеловес» не пропустил автомобиль «Лада Гранта», который ехал навстречу. Произошло касательное столкновение.

Этого оказалось достаточно, чтобы машина перевернулась и воспламенилась, а пассажиры «Лады» (мужчина 1948 года рождения и женщина 1971 года рождения) получили травмы. В итоге автомобиль сгорел дотла.

По факту аварии проводится проверка.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская областьДТПГИБДДаварияПокровский районпожар

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