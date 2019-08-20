В Орловской области случилось разрушительное ДТП
20.08.2019
Авария произошла на трассе «Орёл-Тамбов» на 98 километре (в Покровском районе) 19 августа в 17 часов 20 минут. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Водитель трактора, двигаясь со стороны Ливен в направлении Орла, поворачивал направо. «Тяжеловес» не пропустил автомобиль «Лада Гранта», который ехал навстречу. Произошло касательное столкновение.
Этого оказалось достаточно, чтобы машина перевернулась и воспламенилась, а пассажиры «Лады» (мужчина 1948 года рождения и женщина 1971 года рождения) получили травмы. В итоге автомобиль сгорел дотла.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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