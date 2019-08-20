В Орловской области случилось разрушительное ДТП

Авария произошла на трассе «Орёл-Тамбов» на 98 километре (в Покровском районе) 19 августа в 17 часов 20 минут. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель трактора, двигаясь со стороны Ливен в направлении Орла, поворачивал направо. «Тяжеловес» не пропустил автомобиль «Лада Гранта», который ехал навстречу. Произошло касательное столкновение.

Этого оказалось достаточно, чтобы машина перевернулась и воспламенилась, а пассажиры «Лады» (мужчина 1948 года рождения и женщина 1971 года рождения) получили травмы. В итоге автомобиль сгорел дотла.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области