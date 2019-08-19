В Орловской области следят за границами

В орловский Росреестр внесены сведения о 568 границах населённых пунктов. Такая работа проделана на конец первого полугодия 2019 года. Об этом рассказали в Кадастровой палате по Орловской области.

Как пояснила замдиректора палаты Анна Бочарова, наличие таких сведений способствует развитию регионов, повышает их инвестиционную привлекательность, положительно влияет на развитие регистрационной системы, сокращает количество земельных споров между правообладателями и улучшает качество управления земельными ресурсами.

Работа по внесению сведений о границах населённых пунктов проводится по инициативе региональных администраций. Они устанавливают границы, а затем направляют данные в Кадастровую палату, чтобы та внесла их в ЕГРН. В свою очередь, в этом вопросе Кадастровая палата активно работает с органами местного самоуправления.

На 1 июля в федеральный Росреестр внесено около четверти всех данных о границах населённых пунктов. Практически завершена эта работа в Чувашии, Краснодарском крае и Белгородской области, где зафиксировано более 90% границ. Также значительную часть работы выполнили в Алтайском крае, Владимирской и Тюменской областях (более 80%), Бурятии и Чечне (более 75%).