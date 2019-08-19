Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.08.2019 Понедельник 18:19
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области следят за границами

В Орловской области следят за границами

Версия для печати

19.08.2019

В орловский Росреестр внесены сведения о 568 границах населённых пунктов. Такая работа проделана на конец первого полугодия 2019 года. Об этом рассказали в Кадастровой палате по Орловской области.

Как пояснила замдиректора палаты Анна Бочарова, наличие таких сведений способствует развитию регионов, повышает их инвестиционную привлекательность, положительно влияет на развитие регистрационной системы, сокращает количество земельных споров между правообладателями и улучшает качество управления земельными ресурсами.

Работа по внесению сведений о границах населённых пунктов проводится по инициативе региональных администраций. Они устанавливают границы, а затем направляют данные в Кадастровую палату, чтобы та внесла их в ЕГРН. В свою очередь, в этом вопросе Кадастровая палата активно работает с органами местного самоуправления.

На 1 июля в федеральный Росреестр внесено около четверти всех данных о границах населённых пунктов. Практически завершена эта работа в Чувашии, Краснодарском крае и Белгородской области, где зафиксировано более 90% границ. Также значительную часть работы выполнили в Алтайском крае, Владимирской и Тюменской областях (более 80%), Бурятии и Чечне (более 75%).

Теги:ОрёлОрловская областьРосреестркадастровая палатаграницы

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56714

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.08.2019

Орловчан приглашают на «Берег детства»

19.08.2019

Губернатор Андрей Клычков пришёл в гости к митрополиту с подарками

2
19.08.2019

В Орловской области долги выставили на торги

19.08.2019

Иномарка и орловчанка «не разошлись» на межрегиональной трассе

19.08.2019

Скончался предподаватель Орловского Государственного Университета

3
$ USD66.6082(+0.61)20.08
€ EUR73.9484(+0.73)20.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online