В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с распространением интимных фотографий
12.11.2018
Дело возбуждено в отношении 22-хлетнего жителя областного центра по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».
В июне этого года орловец переслал нескольким знакомым через социальную сеть фото обнажённой девушки. Как считает следствие, таким образом он выразил к ней свою неприязнь. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.
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