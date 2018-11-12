В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с распространением интимных фотографий

Дело возбуждено в отношении 22-хлетнего жителя областного центра по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».

В июне этого года орловец переслал нескольким знакомым через социальную сеть фото обнажённой девушки. Как считает следствие, таким образом он выразил к ней свою неприязнь. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.