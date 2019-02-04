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Орел04.02.2019 Понедельник 17:58
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  3. В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с падением наледи на женщину с крыши здания прокуратуры

В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с падением наледи на женщину с крыши здания прокуратуры

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04.02.2019

Инцидент произошёл во Мценске сегодня утром. 48-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и переломы в результате падения наледи с крыши здания межрайонной прокуратуры. Сейчас она находится в больнице.

Следственный комитет пообещал дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц. Расследование взял на контроль глава орловского управления СК Анатолий Щуров.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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