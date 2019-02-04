В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с падением наледи на женщину с крыши здания прокуратуры

Инцидент произошёл во Мценске сегодня утром. 48-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и переломы в результате падения наледи с крыши здания межрайонной прокуратуры. Сейчас она находится в больнице.

Следственный комитет пообещал дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц. Расследование взял на контроль глава орловского управления СК Анатолий Щуров.