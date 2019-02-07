В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовыми нарушениеми прав многодетных семей

Дело возбуждено по статье «халатность». Его фигуранты — должностные лица управления муниципального имущества и землепользования Орла.

Речь идёт об отсутствии земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. Участки не формируются с января 2016 года. В результате в Орле, по данным Следственного комитета, оказались нарушены законные права 924 граждан.

Расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.