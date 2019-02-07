В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовыми нарушениеми прав многодетных семей
07.02.2019
Дело возбуждено по статье «халатность». Его фигуранты — должностные лица управления муниципального имущества и землепользования Орла.
Речь идёт об отсутствии земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. Участки не формируются с января 2016 года. В результате в Орле, по данным Следственного комитета, оказались нарушены законные права 924 граждан.
Расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.
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