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В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовыми нарушениеми прав многодетных семей

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07.02.2019

Дело возбуждено по статье «халатность». Его фигуранты — должностные лица управления муниципального имущества и землепользования Орла.

Речь идёт об отсутствии земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. Участки не формируются с января 2016 года. В результате в Орле, по данным Следственного комитета, оказались нарушены законные права 924 граждан.

Расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления Анатолия Щурова.

Теги:ОрёлОрловская область

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