В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после выпадения трёхлетнего ребёнка из окна

Дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ЧП случилось 14 июня в Орле. Мальчик выпал из окна третьего этажа. В этот момент в квартире присутствовал его 49-летний отец. Как сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Орловской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Результатом падения стали политравма и госпитализация. Сейчас ребёнок находится в медицинском учреждении в крайне тяжёлом состоянии. Ему оказывают всю необходимую помощь.