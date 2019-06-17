В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после выпадения трёхлетнего ребёнка из окна
17.06.2019
Дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
ЧП случилось 14 июня в Орле. Мальчик выпал из окна третьего этажа. В этот момент в квартире присутствовал его 49-летний отец. Как сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Орловской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Результатом падения стали политравма и госпитализация. Сейчас ребёнок находится в медицинском учреждении в крайне тяжёлом состоянии. Ему оказывают всю необходимую помощь.
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