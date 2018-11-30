В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
30.11.2018
Индивидуальный предприниматель не оплачивал труд своего работника в полной мере течение двух месяцев. Общая задолженность составила примерно 140 тысяч рублей. К настоящему моменту она погашена в полном объёме.
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