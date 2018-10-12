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В Орловской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту громкого ДТП с участием маршрутного такси

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12.10.2018

В Орловской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту громкого ДТП с участием маршрутного такси, которое произошло в Орле у остановки «Трансмаш» 19-го июня этого года.

Дело заведено на механика, который работает на индивидуального предпринимателя, организующего перевозки.

Как предполагают в Комитете, он выпустил в рейс автобус с технической неисправностью, который, в итоге, попал в ДТП.

Маршрутка, у которой не сработали тормоза, въехала в дорожное ограждение. Один из пассажиров получил серьёзные травмы. Всего пострадали 12 человек.

Тогда, «по горячим следам», Следственный Комитет возбудил другое уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На этот раз дело возбуждено по статье «недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

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