В Орловской области Следственный комитет проводит проверку в связи с публикацией видеозаписи о применении насилия
15.05.2019
Доследственная проверка проводится «по факту применения физического насилия сотрудником полиции к неустановленному мужчине». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета.
Противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись была опубликована в социальных сетях и орловских СМИ. На ней человек в полицейской форме применяет насилие к неизвестному лицу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет просит пострадавшего, а также лиц, которые могут сообщить информацию об этом происшествии, звонить по телефонам
Ранее пресс-служба регионального Управления МВД сообщила, что о данной видеозаписи доложено главе полиции Орловской области Юрию Савенкову. В полиции назначена собственная проверка. Если она подтвердит, что сотрудник полиции нарушил закон, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.