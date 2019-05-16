В Орловской области Следственный комитет проводит проверку в связи с публикацией видеозаписи о применении насилия

Доследственная проверка проводится «по факту применения физического насилия сотрудником полиции к неустановленному мужчине». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета.

Противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись была опубликована в социальных сетях и орловских СМИ. На ней человек в полицейской форме применяет насилие к неизвестному лицу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет просит пострадавшего, а также лиц, которые могут сообщить информацию об этом происшествии, звонить по телефонам 8-920-815-65-55 или 8 (4862) 73-29-75.

Ранее пресс-служба регионального Управления МВД сообщила, что о данной видеозаписи доложено главе полиции Орловской области Юрию Савенкову. В полиции назначена собственная проверка. Если она подтвердит, что сотрудник полиции нарушил закон, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.