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  3. В Орловской области Следственный комитет проводит проверку после выхода в эфир программы «Мужское/Женское»

В Орловской области Следственный комитет проводит проверку после выхода в эфир программы «Мужское/Женское»

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26.02.2019

Передача выходит на федеральном «Первом канале».

Героиней очередного выпуска стала Валентина Мищенко — мать жительницы Орловской области Ольги Надежиной.

Ольга вместе с семью детьми (старшей дочери 19 лет, а младший ребёнок родился недавно) вынуждена жить в коммунальной квартире в одной комнате площадью 23 квадратных метра. В жилье нет газа, туалета и ванной. Это жилплощадь, предоставленная семье администрацией сельского поселения.

Собственный дом Надежиных, приобретённый на средства материнского капитала, сгорел.

Следственный комитет планирует установить все обстоятельства этой ситуации и дать объективную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Об этом сообщили в областном Управлении ведомства.

Теги:ОрёлОрловская область

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