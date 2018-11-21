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Орел21.11.2018 Среда 12:04
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В Орловской области Следственный комитет передал в суд дело, возбуждённое 17 лет назад

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21.11.2018

Обвиняемых двое. Им вменяют покушение на убийство, разбой и незаконное хранение оружия.

По версии следствия, ещё в 2000 году обвиняемые остановили на объездной Мценска автомобиль, в котором ехали двое бизнесменов из Курска. Нападавшие, применяя огнестрельное оружие, попытались отобрать у них деньги. Потерпевшие получили ранения, но смогли скрыться с места и остаться в живых.

После неудачного нападения один из обвиняемых скрывался за границей, а затем в Москве, живя по поддельным документам, однако в январе этого года был идентифицирован и задержан.

Для того, чтобы установить причастность другого обвиняемого к преступлению, не хватало доказательств.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьСледственный комитет

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