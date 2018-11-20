В Орловской области Следственный комитет окончил следствие по делу о нестандартном убийстве

В качестве орудия убийства выступила коса.

В преступлении обвиняется 23-хлетний ранее судимый орловец.

Убийство произошло в сентябре этого года во Мценске в частном доме.

Как установило следствие, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 33-летним местным жителем. После этого он взял косу и нанёс противнику несколько ударов по туловищу. Они оказались смертельными.

Потерпевший скончался на месте.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.