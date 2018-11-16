В Орловской области Следственный комитет начал проверку в связи с исчезновением людей после сельхозярмарки

Мероприятие проходило на территории аэропорта «Южный» 3 ноября. Бывшие супруги Игорь Ермаков (1964 г.р.) и Елена Рогова (1973 г.р.) выехали с территории ярмарки на автомобиле ВАЗ 21114 серебристого цвета (государственный регистрационный знак А 897 ХУ 71 RUS).

В месте своего жительства они не появились.

Всех, кто может помочь в поиске пропавших, просят звонить на номер 8-920-815-65-55 или в любое отделение полиции по телефону 02.

Также поисками Елены Роговой занимаются волонтёры движения «Лиза Алерт».