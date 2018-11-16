В Орловской области Следственный комитет начал проверку в связи с исчезновением людей после сельхозярмарки
16.11.2018
Мероприятие проходило на территории аэропорта «Южный» 3 ноября. Бывшие супруги Игорь Ермаков (1964 г.р.) и Елена Рогова (1973 г.р.) выехали с территории ярмарки на автомобиле ВАЗ 21114 серебристого цвета (государственный регистрационный знак А 897 ХУ 71 RUS).
В месте своего жительства они не появились.
Всех, кто может помочь в поиске пропавших, просят звонить на номер
Также поисками Елены Роговой занимаются волонтёры движения «Лиза Алерт».
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