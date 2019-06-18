В Орловской области штраф за безбилетный проезд может вырасти в два раза

Размер взыскания за безбилетный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщений может вырасти со ста до двухсот рублей. Соответствующие поправки в региональное законодательство рассмотрят на ближайшей сессии Орловского областного Совета народных депутатов — во втором чтении и окончательной редакции. Рекомендацию по включению вопроса в повестку будущего заседания дал комитет Облсовета по законодательству.

Ранее повышение штрафа обсуждали на заседании Облсовета в мае. Также вопрос об увеличении взыскания за безбилетный проезд на территории областного центра выносился на майскую сессию Городского совета народных депутатов Орла.