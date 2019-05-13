В Орловской области школе присвоено имя Героя России Юрия Анохина
09.05.2019
Соответствующая вывеска появилась на Фошнянской средней школе Колпнянского района. В церемонии её открытия приняли участие представители областного правительства и регионального парламента, воины-интернационалисты, а также учителя и учащиеся школы и жители села Фошня.
Юрий Анохин, родившийся в 1956 году, является выпускником этой школы и уроженцем Колпнянского района. В 2000 году указом президента РФ он был удостоен звания Героя России с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе».
Также Фошнянскую школу закончили герой СССР Василий Бухтияров (1911-1984) и полный кавалер Ордена Славы Дмитрий Карлов (1923-2016).
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