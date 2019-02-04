В Орловской области сгорела половина жилого дома

Пожар случился в райцентре — посёлке Змиёвка — 3 февраля около 14 часов.

По информации Управления МЧС по Орловской области, причиной ЧП стали проблемы с электросетью. Когда пожарные прибыли на место, дом горел изнутри. Существовала опасность распространения огня на соседние объекты — хозпостройку и автомобиль.

Этого удалось избежать. Обошлось и без погибших и пострадавших. Однако сам дом (включая кровлю) выгорел на площади 40 квадратных метров.