В Орловской области сгорел жилой дом

Пожар произошёл 11 марта около 10:00 в Залегощенском районе в деревне Ракзино. Первыми на место прибыли добровольные пожарные из команды «Победное». Затем — сотрудники МЧС.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Удалось спасти от огня соседнюю хозпостройку. Однако сам дом выгорел на площади 60 квадратных метров.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.