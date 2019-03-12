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В Орловской области сгорел жилой дом

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12.03.2019

Пожар произошёл 11 марта около 10:00 в Залегощенском районе в деревне Ракзино. Первыми на место прибыли добровольные пожарные из команды «Победное». Затем — сотрудники МЧС.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Удалось спасти от огня соседнюю хозпостройку. Однако сам дом выгорел на площади 60 квадратных метров.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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