В Орловской области сгорел жилой дом
12.03.2019
Пожар произошёл 11 марта около 10:00 в Залегощенском районе в деревне Ракзино. Первыми на место прибыли добровольные пожарные из команды «Победное». Затем — сотрудники МЧС.
В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Удалось спасти от огня соседнюю хозпостройку. Однако сам дом выгорел на площади 60 квадратных метров.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
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