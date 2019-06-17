В Орловской области сгорел магазин

ЧП случилось 16 июня около 18 часов в посёлке Залегощь на улице Горького, 35-А. Последствия возгорания ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 20. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.