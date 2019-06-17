В Орловской области сгорел магазин
17.06.2019
ЧП случилось 16 июня около 18 часов в посёлке Залегощь на улице Горького, 35-А. Последствия возгорания ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 20. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.
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