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В Орловской области сгорел магазин

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17.06.2019

ЧП случилось 16 июня около 18 часов в посёлке Залегощь на улице Горького, 35-А. Последствия возгорания ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 20. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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