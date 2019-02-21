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В Орловской области сгорел «Фольксваген Пассат»

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21.02.2019

ЧП случилось в Урицком районе в деревне Бибиково сегодня в 10 часов. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

Возгорание ликвидировали силами добровольной пожарной команды. Однако огонь успел полностью уничтожить машину. Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Теги:ОрёлОрловская область

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