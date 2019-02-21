В Орловской области сгорел «Фольксваген Пассат»

ЧП случилось в Урицком районе в деревне Бибиково сегодня в 10 часов. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

Возгорание ликвидировали силами добровольной пожарной команды. Однако огонь успел полностью уничтожить машину. Вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.