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В Орле Роспотребнадзор "забраковал" воду на пляже в городском парке

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17.06.2019

В Орловской области Роспотребнадзор выдал 18 заключений о соответствии почвы в местах массового отдыха граждан санитарным нормам.

Заключения оформлены на пляжи, расположенные в Орле на озере «Светлая жизнь» и в городском парке, в посёлке Зелёный шум (на территории лагеря «Мечта» и пансионата «Мечта»), в Ливнах на реке Сосна, во Мценске на реке Зуша, пляж в деревне Первый Воин Мценского района, в Дмитровском районе (на пруду «Сенькин»), в Малоархангельском районе (на пруду «Новый Беленький»), в Урицком районе (в деревне Большое Сотниково), в Кромском районе (на базе отдыха «Экоостров»), в Троснянском районе (на пляже «Высокий берег» Михайловского водохранилища и на Пенькозаводском пруду), в Колпнянском районе (в деревне Павловка), в посёлке Глазуновка (на пруду «Шпагатка») и в Глазуновском районе (в деревне Кунач), в Покровском районе (в деревне Юдинка) и в Сосковском районе (в деревне Маяк).

Также на данный момент Областное Управление ведомства изучило состояние воды на 36 открытых водоёмах, внесённых в официальный реестр мест массового отдыха.

В основном, вода здесь соответствует санитарным правилам. Однако выявлены и отдельные недостатки.

Так, в Орле вода Оки в районе пляжа в городском парке признана не соответствующей нормативам по окраске. Вода на пляже в Малоархангельском районе на пруду «Новый Беленький» «недотянула» до стандартов по окраске, запаху и биологическому потреблению кислорода. В Хотынецком районе на пляже на озере «Старое» вода оказалась «ненормативной» по запаху и биологическому потреблению кислорода.

Теги:ОрёлОрловская область

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