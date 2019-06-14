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Орел14.06.2019 Пятница 15:52
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  3. В Орловской области Роспотребнадзор проверил 49 детских летних оздоровительных учреждений

В Орловской области Роспотребнадзор проверил 49 детских летних оздоровительных учреждений

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14.06.2019

Сотрудников службы интересовало соблюдение главных санитарных нормативов. Роспотребнадзор взял пробы питьевой воды, воды из бассейнов, почвы, пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также готовых блюд. Все они исследовались в лабораторных условиях.

В результате проверок изъято 25,7 килограммов продуктов. Причиной стали нарушения правил их маркировки и хранения.

Также выявлены нарушения правил содержания помещений, личной гигиены, требований к обработке посуды и инвентаря. В отношении виновных составлены административные протоколы.

Проверки продолжаются. Всего в первую смену летней оздоровительной кампании в Орловской области будут работать 312 организаций отдыха детей.

Теги:ОрёлОрловская область

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