В Орловской области Роспотребнадзор проверил 49 детских летних оздоровительных учреждений
14.06.2019
Сотрудников службы интересовало соблюдение главных санитарных нормативов. Роспотребнадзор взял пробы питьевой воды, воды из бассейнов, почвы, пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также готовых блюд. Все они исследовались в лабораторных условиях.
В результате проверок изъято 25,7 килограммов продуктов. Причиной стали нарушения правил их маркировки и хранения.
Также выявлены нарушения правил содержания помещений, личной гигиены, требований к обработке посуды и инвентаря. В отношении виновных составлены административные протоколы.
Проверки продолжаются. Всего в первую смену летней оздоровительной кампании в Орловской области будут работать 312 организаций отдыха детей.
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