В Орловской области Роспотребнадзор проверил 49 детских летних оздоровительных учреждений

Сотрудников службы интересовало соблюдение главных санитарных нормативов. Роспотребнадзор взял пробы питьевой воды, воды из бассейнов, почвы, пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также готовых блюд. Все они исследовались в лабораторных условиях.

В результате проверок изъято 25,7 килограммов продуктов. Причиной стали нарушения правил их маркировки и хранения.

Также выявлены нарушения правил содержания помещений, личной гигиены, требований к обработке посуды и инвентаря. В отношении виновных составлены административные протоколы.

Проверки продолжаются. Всего в первую смену летней оздоровительной кампании в Орловской области будут работать 312 организаций отдыха детей.