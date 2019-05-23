В Орловской области резко выросло число убийств и покушений на убийство

С января по апрель текущего года включительно, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, количество таких преступлений возросло в 2,3 раза. Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат) на основе данных регионального Управления МВД.

В целом количество преступлений выросло на 12%, в том числе зарегистрировано 129 особо тяжких и 445 тяжких преступлений.