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  3. В Орловской области рекламу «MAFIA pizza» признали законной

В Орловской области рекламу «MAFIA pizza» признали законной

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07.02.2019

Об этом сообщает Управление Федеральной Антимонопольной Службы.

С жалобой в УФАС обратился житель Орла. По его мнению, слово «мафия», использованное в рекламе, указывало на «причастность данного предприятия к криминальному сообществу» и противоречило «нормам нравственности».

Однако заседание экспертного совета по рекламе пришло к противоположным выводам. Специалисты, проанализировав данный случай, не обнаружили никаких признаков нарушения закона «О рекламе».

Интересно, что на вынесение решения повлияли и результаты соцопроса, проведённого на сайте УФАС. Выразить своё мнение по поводу данной рекламы могли все желающие. 85% не увидели в рекламе «MAFIA pizza» ничего непристойного или оскорбительного.

Теги:ОрёлОрловская область

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