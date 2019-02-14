В Орловской области региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с предприятиями-перевозчиками на вывоз мусора
14.02.2019
Об этом сообщили в мэрии Орла.
Если место для сбора мусора находится на значительном удалении от дома или отсутствует, жильцам необходимо обратиться в мэрию по телефонам
Если мусор вывозится нерегулярно, следует обращаться непосредственно к региональному оператору — УК «Зелёная роща» (адрес — г. Орёл, ул. Линейная, 143 (А), телефоны +
Если в квитанциях на плату за вывоз мусора указаны неверные сведения, по этому вопросу тоже можно обратиться в администрацию Орла (или в администрации районов областного центра) и УК «Зелёная роща», а также в «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» (Орёл, ул. Полесская, 28к, +