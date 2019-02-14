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В Орловской области региональный оператор по обращению с ТКО заключил договоры с предприятиями-перевозчиками на вывоз мусора

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14.02.2019

Об этом сообщили в мэрии Орла.

Если место для сбора мусора находится на значительном удалении от дома или отсутствует, жильцам необходимо обратиться в мэрию по телефонам 47-49-21 и 76-32-29. После этого чиновники вместе с главой уличного комитета и представителем компании-перевозчика определят место сбора ТКО и включат его в регулярный маршрут мусоровозной техники.

Если мусор вывозится нерегулярно, следует обращаться непосредственно к региональному оператору — УК «Зелёная роща» (адрес — г. Орёл, ул. Линейная, 143 (А), телефоны + 7(980) 769-00-57, + 7 (906) 568-20-19 и + 7 (906) 568-20-33.

Если в квитанциях на плату за вывоз мусора указаны неверные сведения, по этому вопросу тоже можно обратиться в администрацию Орла (или в администрации районов областного центра) и УК «Зелёная роща», а также в «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» (Орёл, ул. Полесская, 28к, + 7 (4862) 73-44-73). Чтобы скорректировать квитанции, необходимо предоставить документы, подтверждающие верность сведений.

Теги:ОрёлОрловская область

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