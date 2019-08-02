В Орловской области «рассудили» мать и дочь

Причиной спора стал жилищный вопрос.

Мать обратилась с иском к собственной дочери о признании права пользования жилым помещением и вселении.

Как установил Северный районный суд Орла, спорная квартира приобретена родителями истца (то есть матери) в период их брака в жилищно-строительном кооперативе.

Официально на момент разрешения спора зарегистрированы родители истца и истец. Дочь истца была прописана там с 1992 по 2015 годы.

Однако фактически в квартире проживает именно дочь истца — со своим супругом и собственной дочерью. Истец (мать) проживает в другом месте.

Собственником квартиры также является дочь истца, так как на неё родителями истца были оформлены договоры дарения.

Дочь истца предъявила к истцу встречные требования о выселении и снятии с регистрационного учета.

Суд встал на сторону истца (матери) и обязал ответчика (дочь) не чинить ей препятствия в пользовании квартирой, а также отказал ответчику во встречных требованиях. Женщина обжаловала решение. Однако Орловский областной суд оставил его без изменения.

Об этом сообщили в областном суде.