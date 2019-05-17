В Орловской области проведение ЕГЭ будут контролировать около 460 общественных наблюдателей
17.05.2019
Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.
Список наблюдателей составлен областными властями. Примерно на 50% он состоит из студентов орловских вузов.
Наблюдатели прошли специальное обучение в центре. Они имеют право присутствовать в пункте проведения экзамена на каждом его этапе, а также наблюдать за проверкой работ и рассмотрением апелляций.
В этом году ЕГЭ в России стартует 27 мая с испытаний по географии и литературе. 24 мая первый экзамен (письменные испытания по русскому языку) сдадут выпускники девятых классов.
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