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Орел17.05.2019 Пятница 13:25
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  3. В Орловской области проведение ЕГЭ будут контролировать около 460 общественных наблюдателей

В Орловской области проведение ЕГЭ будут контролировать около 460 общественных наблюдателей

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17.05.2019

Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.

Список наблюдателей составлен областными властями. Примерно на 50% он состоит из студентов орловских вузов.

Наблюдатели прошли специальное обучение в центре. Они имеют право присутствовать в пункте проведения экзамена на каждом его этапе, а также наблюдать за проверкой работ и рассмотрением апелляций.

В этом году ЕГЭ в России стартует 27 мая с испытаний по географии и литературе. 24 мая первый экзамен (письменные испытания по русскому языку) сдадут выпускники девятых классов.

Теги:ОрёлОрловская область

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