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  3. В Орловской области прошёл первый в истории региональный чемпионат по автомобильному туризму на короткой дистанции

В Орловской области прошёл первый в истории региональный чемпионат по автомобильному туризму на короткой дистанции

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02.10.2018

В Орловской области прошёл первый в истории региональный чемпионат по автомобильному туризму на короткой дистанции.

Состязания организовали в районе села Дубовик Орловского района.

Турнир прошёл при поддержке Администрации области.

Трасса состояла из трёх кольцевых этапов общей длиной до одного километра.

Также участники выполняли несколько специальных заданий для проверки их водительского мастерства.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49587

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