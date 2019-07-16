В Орловской области прокуратура уличила Росгвардию в нарушениях
16.07.2019
Орловская транспортная прокуратура выявила нарушения федерального законодательства в Управлении Росгвардии.
Как сообщает надзорное ведомство, росгвардейцы, проводя плановую проверку на предприятии железнодорожного транспорта, допустили ряд промашек. В приказе о проведении мероприятия отсутствовали необходимые сведения, в акте проверки указывались неверные время и место. Также допущены нарушения и при внесении сведений в Единый реестр проверок.
По итогам рассмотрения прокурорского представления трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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