В Орловской области прокуратура уличила Росгвардию в нарушениях

Орловская транспортная прокуратура выявила нарушения федерального законодательства в Управлении Росгвардии.

Как сообщает надзорное ведомство, росгвардейцы, проводя плановую проверку на предприятии железнодорожного транспорта, допустили ряд промашек. В приказе о проведении мероприятия отсутствовали необходимые сведения, в акте проверки указывались неверные время и место. Также допущены нарушения и при внесении сведений в Единый реестр проверок.

По итогам рассмотрения прокурорского представления трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.