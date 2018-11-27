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Орел27.11.2018 Вторник 13:35
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  3. В Орловской области прокуратура обязала главу района убрать свалку на кладбище

В Орловской области прокуратура обязала главу района убрать свалку на кладбище

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27.11.2018

К ответственности привлекли главу администрации Верховского района Орловской области. Предметом рассмотрения стала свалка на кладбище в селе Галичье.

Как пояснили в надзорном ведомстве, содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпрокуратуракладбищаотходы

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