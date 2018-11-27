В Орловской области прокуратура обязала главу района убрать свалку на кладбище
27.11.2018
К ответственности привлекли главу администрации Верховского района Орловской области. Предметом рассмотрения стала свалка на кладбище в селе Галичье.
Как пояснили в надзорном ведомстве, содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.
После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.
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