В Орловской области прокуратура обязала главу района убрать свалку на кладбище

К ответственности привлекли главу администрации Верховского района Орловской области. Предметом рассмотрения стала свалка на кладбище в селе Галичье.

Как пояснили в надзорном ведомстве, содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.