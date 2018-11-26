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Орел26.11.2018 Понедельник 16:09
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  3. В Орловской области пройдут акции в рамках Декады инвалидов

В Орловской области пройдут акции в рамках Декады инвалидов

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26.11.2018

Они стартуют уже на этой неделе. В ближайшую пятницу, 30 ноября, в фойе здания администрации Орла откроется выставка фотопортретов воспитанников общественной организации «Орловские родники».

3 декабря, в Международный День инвалидов, в спорткомплексе «ГРИНН» пройдёт спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя». Участниками соревнований станут орловцы с ограниченными возможностями здоровья.

6 декабря в 15 часов в театре имени Тургенева состоится показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь» с участием детей из областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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