В Орловской области произошло «возрастное» ДТП

Немолодой велосипедист наехал на ещё более немолодую женщину-пешехода в Ливнах.

ДТП случилось 28 августа в 11 часов. Мужчина 1961 года рождения, передвигаясь на велосипеде в направлении улицы Кирова, допустил наезд на женщину 1941 года рождения, которая шла ему навстречу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, пенсионерка получила телесные повреждения.