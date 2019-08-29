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В Орловской области произошло «возрастное» ДТП

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29.08.2019

Немолодой велосипедист наехал на ещё более немолодую женщину-пешехода в Ливнах.

ДТП случилось 28 августа в 11 часов. Мужчина 1961 года рождения, передвигаясь на велосипеде в направлении улицы Кирова, допустил наезд на женщину 1941 года рождения, которая шла ему навстречу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, пенсионерка получила телесные повреждения.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПГИБДДвелосипедистыпенсионерыЛивны

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