В Орловской области произошло «возрастное» ДТП
29.08.2019
Немолодой велосипедист наехал на ещё более немолодую женщину-пешехода в Ливнах.
ДТП случилось 28 августа в 11 часов. Мужчина 1961 года рождения, передвигаясь на велосипеде в направлении улицы Кирова, допустил наезд на женщину 1941 года рождения, которая шла ему навстречу.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, пенсионерка получила телесные повреждения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56908
Другие новости раздела
29.08.2019
В Орле откроется уникальный объект
$ USD66.4127(+0.15)29.08
€ EUR73.6583(+0.05)29.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...