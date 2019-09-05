В Орловской области произошло разрушительное ДТП
05.09.2019
Сегодня около 8 часов утра на 395-м километре трассы «Крым» (в Орловском районе рядом с посёлком Добрый) столкнулись 3 автомобиля. Транспортные средства оказались сильно повреждены. Есть пострадавшие.
По предварительным данным, автомобиль «Ауди», обгоняя грузовую «Газель», вылетел на встречную полосу и столнулся с «Опелем» «лоб в лоб».
В результате аварии «Ауди» и «Газель» оказались в кювете.
В ДТП пострадали три человека. Погибших нет.
Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области
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