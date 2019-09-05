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Орел05.09.2019 Четверг 13:53
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В Орловской области произошло разрушительное ДТП

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05.09.2019

Сегодня около 8 часов утра на 395-м километре трассы «Крым» (в Орловском районе рядом с посёлком Добрый) столкнулись 3 автомобиля. Транспортные средства оказались сильно повреждены. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, автомобиль «Ауди», обгоняя грузовую «Газель», вылетел на встречную полосу и столнулся с «Опелем» «лоб в лоб».

В результате аварии «Ауди» и «Газель» оказались в кювете.

В ДТП пострадали три человека. Погибших нет.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.

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Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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