В Орловской области произошло разрушительное ДТП

Сегодня около 8 часов утра на 395-м километре трассы «Крым» (в Орловском районе рядом с посёлком Добрый) столкнулись 3 автомобиля. Транспортные средства оказались сильно повреждены. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, автомобиль «Ауди», обгоняя грузовую «Газель», вылетел на встречную полосу и столнулся с «Опелем» «лоб в лоб».

В результате аварии «Ауди» и «Газель» оказались в кювете.

В ДТП пострадали три человека. Погибших нет.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области